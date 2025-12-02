Klien: „Ich möchte nicht in Landos Haut stecken!“

Verliert man bei McLaren am Ende einer lange Zeit herausragenden Saison tatsächlich die Nerven? Stehen Lando Norris und Oscar Piastri, die die Konkurrenz heuer so oft so spielerisch leicht scheinend hinter sich lassen konnten, am kommenden Wochenende nach dem letzten Formel-1-Rennen des Jahres mit völlig leeren Händen da? Nutzt Red-Bull-Star Max Verstappen die zuletzt immer häufiger werdenden Patzer von McLaren zur Titelverteidigung? Fragen über Fragen – und ServusTV-Experte Christian Klien deutet an, dass der Druck vor allem auf Norris zu groß werden könnte. „Ich möchte nicht in Landos Haut stecken!“