Polleres im Österreich-Haus begeistert empfangen

Die Niederösterreicherin hat am Mittwoch die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 70 kg gewonnen. Im entscheidenden Kampf setzte sie sich mit Ippon gegen die Spanierin Ai Tsunoda Roustant durch. Es ist das zweite Edelmetall für die Niederösterreicherin im Zeichen der Fünf Ringe, 2021 in Tokio war sie Zweite. Zugleich war es die erste Medaille für das Team des Österreichischen Olympischen Komitees in Paris.