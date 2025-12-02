Schon 40 Scorerpunkte! Teenager sorgt für Furore

In der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL geigen in dieser Saison die Jungstars auf. Unter den besten fünf Scorern finden sich mit Macklin Celebrini (19) von den San Jose Sharks sowie den 20-jährigen Connor Bedard (Chicago Blackhawks) und Leo Carlsson (Anaheim Ducks) gleich drei der ganz großen Talente.
Celebrini bereitete am Montag beim 6:3-Erfolg über Utah Mammoth drei Tore vor und hält bereits bei 40 Scorerpunkten.
Nur zwei waren besser
40 Punkte in nur 27 Spielen sind eine historische Marke für einen Teenager. In so jungen Jahren haben nur Wayne Gretzky (in 24 Spielen 1980) und Sidney Crosby (26 Spiele 2006) schneller diese Marke als der Nummer-eins-Draft von 2024 erreicht.
Auch Bedard (37 Punkte) und Carlsson (36), die Nummern eins und zwei im Draft 2023, sind bestens in Schuss. Neben diesem jungen Trio bilden die beiden Routiniers Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche, 44 Pkt.) und Connor McDavid (Edmonton Oilers, 36) die Spitze in der Scorerwertung.
