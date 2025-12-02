Schon 40 Scorerpunkte! Teenager sorgt für Furore

In der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL geigen in dieser Saison die Jungstars auf. Unter den besten fünf Scorern finden sich mit Macklin Celebrini (19) von den San Jose Sharks sowie den 20-jährigen Connor Bedard (Chicago Blackhawks) und Leo Carlsson (Anaheim Ducks) gleich drei der ganz großen Talente.