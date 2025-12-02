Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Historische NHL-Marke

Schon 40 Scorerpunkte! Teenager sorgt für Furore

US-Sport
02.12.2025 10:05
Macklin Celebrini
Macklin Celebrini(Bild: AP/Jeff Chiu)

In der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL geigen in dieser Saison die Jungstars auf. Unter den besten fünf Scorern finden sich mit Macklin Celebrini (19) von den San Jose Sharks sowie den 20-jährigen Connor Bedard (Chicago Blackhawks) und Leo Carlsson (Anaheim Ducks) gleich drei der ganz großen Talente. 

0 Kommentare

Celebrini bereitete am Montag beim 6:3-Erfolg über Utah Mammoth drei Tore vor und hält bereits bei 40 Scorerpunkten.

Nur zwei waren besser
40 Punkte in nur 27 Spielen sind eine historische Marke für einen Teenager. In so jungen Jahren haben nur Wayne Gretzky (in 24 Spielen 1980) und Sidney Crosby (26 Spiele 2006) schneller diese Marke als der Nummer-eins-Draft von 2024 erreicht.

Auch Bedard (37 Punkte) und Carlsson (36), die Nummern eins und zwei im Draft 2023, sind bestens in Schuss. Neben diesem jungen Trio bilden die beiden Routiniers Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche, 44 Pkt.) und Connor McDavid (Edmonton Oilers, 36) die Spitze in der Scorerwertung.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
253.863 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
184.753 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
148.956 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr US-Sport
Historische NHL-Marke
Schon 40 Scorerpunkte! Teenager sorgt für Furore
NFL
Elfter Saisonsieg für die New England Patriots!
Krone Plus Logo
Für Raimann wird‘s eng
„Colts müssen zeigen, woraus sie geschnitzt sind“
„Epochaler Fehler“
Football-Aufreger: Vikings verlieren Meistertitel!
Pöltl wurde geschont
NBA: Toronto kassiert Niederlage in New York

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf