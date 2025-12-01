Autofahrerin raste mit 80 Sachen durch 30er-Zone

Die Beamten hatten sich am Montagvormittag mit ihrem Lasermessgerät im Ortsgebiet von Pfunds an einer Stelle positioniert, an der ein Tempolimit von 30 km/h gilt. Die 27-jährige Ungarin wurde allerdings mit 79 km/h gemessen, nach Abzug der Toleranz bleibt eine Geschwindigkeitsübertretung von 46 km/h.