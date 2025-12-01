Autofahrerin raste mit 80 Sachen durch 30er-Zone

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war eine 27-jährige Autofahrerin unterwegs, als sie am Montag in Pfunds (Tiroler Bezirk Landeck) einer Polizeistreife ins Netz ging. Nun ist die Frau ihren Führerschein los.
Die Beamten hatten sich am Montagvormittag mit ihrem Lasermessgerät im Ortsgebiet von Pfunds an einer Stelle positioniert, an der ein Tempolimit von 30 km/h gilt. Die 27-jährige Ungarin wurde allerdings mit 79 km/h gemessen, nach Abzug der Toleranz bleibt eine Geschwindigkeitsübertretung von 46 km/h.
Die Polizisten nahmen der 27-Jährigen noch an Ort und Stelle den Führerschein ab. Darüber hinaus kommt eine Anzeige auf sie zu.
