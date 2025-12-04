„Promi-Millionenshow“ mit buntem Staraufgebot

„Als Promi bist du für viele automatisch einer, der am Buffet steht und Essen schnorrt“, lacht er, „aber für eine so tolle Institution wie ,Licht ins Dunkel‘ bin ich gerne dabei. Ich kam als kleiner Junge aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Österreich und uns wurden Tür und Tor geöffnet. Ich nütze jede Chance, heute etwas zurückzugeben. Nicht jeder Mensch hat ein Auffangbecken und als dreifacher Vater ist es mir ein Anliegen, jene zu unterstützen, die Unterstützung brauchen.“ Die größte Angst des Meisterkochs? Natürlich Fragen aus dem eigenen Berufsgebiet, an denen man scheitern könnte. „Man kann unmöglich alles wissen und können. Es gibt viele Küchenfachausdrücke und die kann man sich nicht einfach so merken.“ Bleibt backstage vor der Sendung nur noch die Frage, wie ihm das kostenlose Catering vor der Show schmeckt? „Super. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist perfekt“, schmunzelt er, und lässt bei der wursthaltigen Hauptspeise lieber aus …