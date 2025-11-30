99ers brachen den Fluch der „ewigen Verlängerung“

Die 99ers gegen die Black Wings. Das ist im Jahr 2025 mit Sicherheit DAS Duell in der ICE Hockey League. Unvergessen die sieben Spiele im Play-off des Vorjahres mit sechs Verlängerungen in Folge. Die bisher einzige Partie in dieser Saison ging in Linz ebenso in die Nachspielzeit. Die Niederlage in eben dieser kostete bei den Grazern ja bekanntlich Trainer Harry Lange seinen Platz hinter der Bande. Am Sonntagabend trafen sich die beiden Teams in der Steiermark. Und auch dieses Match war besonders: Denn ausgerechnet gegen die Linzer feierte Lange-Nachfolger Dan Lacroix sein Heim-Debüt