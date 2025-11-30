Couple arrested
Murder alert in Vienna: man found stabbed to death
On Sunday night, police found a man stabbed to death in an apartment in Vienna. A man and a woman who were in the apartment were arrested.
The police were alerted at around 10:30 pm on Saturday. Officers rushed to Schreygasse in Vienna's 2nd district. There they found an unknown man in an apartment who had been killed with several stab wounds.
Suspects intoxicated
A 56-year-old Croatian and a Serbian woman (46) were also in the apartment. According to the police, they were drunk and were arrested on urgent suspicion. According to initial information, the murder weapon was found.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
