World champion frustrated
Nasty! Verstappen grumbles about “this stupid car”
Once again smiling faces at McLaren and a grim mood at Red Bull: While McLaren star Oscar Piastri drove to the sprint pole for the third time in Qatar, Red Bull's (still) world champion Max Verstappen was annoyed to death with his car! Which he underlined with harsh words over the pit radio ...
The four-time champion had to contend with a "bouncing" RB 21 in the final session - so much so that he was heard to rant about "this stupid car".
It hadn't worked throughout qualifying, "right from the first lap". Bad bouncing, understeer and then oversteer at higher speeds didn't exactly sweeten his driving ...
Tsunoda outperforms Verstappen
Curious: Yuki Tsunoda, who will probably leave Red Bull at the end of the season, finished fifth and even outperformed Verstappen, who had to admit defeat to a Red Bull team-mate in a time chase for the first time since Azerbaijan in September 2024.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
