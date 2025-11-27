Vorteilswelt
Europa League

The line-up: How Salzburg start at Bologna!

Nachrichten
27.11.2025 19:48
Will Salzburg coach Thomas Letsch be in a more positive mood after the clash with FC Bologna?
Will Salzburg coach Thomas Letsch be in a more positive mood after the clash with FC Bologna?(Bild: APA/RICHARD PURGSTALLER)

Here it is, the starting line-up with which Red Bull Salzburg coach Thomas Letsch is looking for success in the Europa League duel with FC Bologna!

The line-up:

Red Bull Salzburg have an attractive away match ahead of them - the "Bulls" face Italian league fifth-placed Bologna today. "It will be a big challenge," said RBS coach Thomas Letsch, who will once again rely on captain Mads Bidstrup. Both clubs need points in the battle to survive the league phase: Salzburg are on three points, the Italians on five. This leaves them in 28th and 24th place respectively.

"Now it's about getting results!"
The "Bulls" got their first points before the international break with a 2-0 home win against Go Ahead Eagles. Before that, they had suffered three defeats against Porto (0:1), Lyon (0:2) and Ferencvaros (2:3). "We are now at half-time and have too few points. That's why we need to score more in the second half. Now it's about getting results," said Letsch on Wednesday before the departure.

Salzburg travel to Emilia-Romagna without a winning record, having lost 3-2 at home to WSG Tirol in the Bundesliga on Sunday. "But we've already shown that we can get back up after a defeat. And that's our goal at Bologna," explained the 57-year-old German.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

