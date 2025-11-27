The line-up: How Salzburg start at Bologna!

Red Bull Salzburg have an attractive away match ahead of them - the "Bulls" face Italian league fifth-placed Bologna today. "It will be a big challenge," said RBS coach Thomas Letsch, who will once again rely on captain Mads Bidstrup. Both clubs need points in the battle to survive the league phase: Salzburg are on three points, the Italians on five. This leaves them in 28th and 24th place respectively.