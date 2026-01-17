Vorteilswelt
Scherben auf Gehsteig

Hunderte Glasflaschen blieben nach Neujahr liegen

Niederösterreich
17.01.2026 16:00
Mittlerweile verräumt: Nach wochenlanger Aufregung über Glasmüll wurden die leeren Flaschen ...
Mittlerweile verräumt: Nach wochenlanger Aufregung über Glasmüll wurden die leeren Flaschen „weggeschaufelt“.(Bild: privat)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Eigentlich hätte die Müllabfuhr zwischen den Feiertagen zum Jahresende den Glasmüll abholen sollen. Ein Container für das Altglas im Bezirk Baden (NÖ) quoll aber Wochen später immer noch über. 

Gefeiert wird, wie die Feste fallen. Über die Weihnachtsfeiertage können da schon Mal eine Menge leere Wein-, Sekt- und Champagnerflaschen zusammenkommen. Mitunter quellen die Glascontainer sogar Wochen nach den Feiertagen noch über – so auch in Enzesfeld.

Herbert Häuplik ärgerte sich immer nach dem täglichen Spaziergang, der ihn vorbei an den Containern führt: „Das kennt man normalerweise nur aus Ländern, in denen die Müllabfuhr nicht funktioniert!“ Der letzte Abholtermin des Jahres wurde versäumt. Empört wandte er sich an die Gemeinde. Die Auskunft: Möglicherweise hätten Ortsfremde illegal gleich mehrere 100 Flaschen abgestellt.

Lkw defekt
Zudem hätte die letzte Abholung normalerweise am 30. Dezember stattfinden müssen. „Das kann ich verneinen“, sagt Häuplik. Die GVA, die für die Glas-Abholung zuständig ist, klärt auf: In Enzesfeld werde wie in vielen Gemeinden der Müll alle drei Wochen abgeholt. „Am letzten Termin des Vorjahres, am 30. Dezember, konnte der Lkw aber nicht fahren, weil er defekt war“, heißt es. Deshalb häufte sich der Müll, bis er eingeschneit wurde.

Aus dem Auge aus dem Sinn? Viele Enzesfeldner wollten nach Silvester ihren Glasmüll nicht mehr ...
Aus dem Auge aus dem Sinn? Viele Enzesfeldner wollten nach Silvester ihren Glasmüll nicht mehr länger zu Hause horten.(Bild: privat)

„Vereinzelt gehen Container vielerorts über“, erklärt man bei der GVA. Bürgermeister Stefan Rabl betont: „Wir haben im Ort sechs Sammelstellen.“ Jener Container am Ortsrand wurde wohl von vielen Bürgern ausgesucht, um den Feiertagsmüll endlich aus dem Haus zu haben. Spaziergeher Herbert Häuplik ärgert, dass am Gehsteig schon Glasscherben gelegen seien. Da hilft es auch nicht, dass Scherben sprichwörtlich Glück bringen sollen.

Niederösterreich

