Hunderte Glasflaschen blieben nach Neujahr liegen

Lkw defekt

Zudem hätte die letzte Abholung normalerweise am 30. Dezember stattfinden müssen. „Das kann ich verneinen“, sagt Häuplik. Die GVA, die für die Glas-Abholung zuständig ist, klärt auf: In Enzesfeld werde wie in vielen Gemeinden der Müll alle drei Wochen abgeholt. „Am letzten Termin des Vorjahres, am 30. Dezember, konnte der Lkw aber nicht fahren, weil er defekt war“, heißt es. Deshalb häufte sich der Müll, bis er eingeschneit wurde.