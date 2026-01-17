Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rodeln

Gold! Dritter EM-Titel in Folge für Jonas Müller

Wintersport
17.01.2026 15:57
Jonas Müller hat allen Grund zum Lachen.
Jonas Müller hat allen Grund zum Lachen.(Bild: Dietmar Reker, Sportpresse Reker, Unterm Beggenbeil 26, D - 58802 Balve, Germany, E-Mail: info@sportpresse-reker.de, www.sportpresse-reker.de, Fon: +49 (0) 2375/939373, Mobil: +49 (0) 171/5348507, Nutzung honorarpflichtig!)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jonas Müller hat sich den Europameistertitel im Einsitzerbewerb der Männer geholt. Es ist sein dritter in Folge.

0 Kommentare

Der 28-Jährige war am Samstag bei der EM- und Weltcup-Doppelveranstaltung in Oberhof nicht zu schlagen, setzte sich vor den Deutschen Felix Loch (+0,091 Sek.) und Max Langenhan (+0,275) durch.

Auf Platz fünf landete David Gleirscher, auf sechs Wolfgang Kindl und auf sieben Nico Gleirscher. Im Weltcup führt Müller die Wertung nun an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
188.995 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
143.932 mal gelesen
Außenpolitik
Soldaten für Grönland: Deutschland zieht nach!
138.509 mal gelesen
Ein dänisches Kriegsschiff vor Grönlands Küste
Mehr Wintersport
Rodeln
Gold! Dritter EM-Titel in Folge für Jonas Müller
In der Schweiz
Svancer darf sich über Podestplatz freuen
In Wengen Zweiter
Nach 700 Tagen: Kriechmayr erlöst ÖSV-Abfahrtsteam
Vierter Wengen-Sieg
Odermatt überholt Klammer: „Wusste ich gar nicht“
Abfahrt in Wengen
Nur überragender Odermatt schneller als Kriechmayr

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf