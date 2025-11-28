Vorteilswelt
NÖ Wirtshauskultur

Neuer Obmann schwingt jetzt den Kochlöffel

Niederösterreich
28.11.2025 11:00
Harald Pollak (li.) übergab Obmannschaft bei der Wirtshauskultur an Hartmuth Rameder
Harald Pollak (li.) übergab Obmannschaft bei der Wirtshauskultur an Hartmuth Rameder

Die Geschicke der Wirtshauskultur im weiten Land liegen nun in Händen von Wachau-Wirt Hartmuth Rameder. Er löste Harald Pollak an der Spitze des Vereins ab.

200 handverlesene Gaststätten – vom hohen Norden bis in den tiefen Süden Niederösterereichs – bündeln derzeit in der Wirtshauskultur ihre kulinarischen Kräfte. Das Lokal, oder viel mehr Spitzenrestaurant, des neuen Obmannes des Vereins liegt sozusagen mitten drin – es ist die „Hofmeisterei Hirtzberger“, von Hartmuth Rameder in Wösendorf in der Wachau kulinarisch geführt.

Neuer Vorstand gekürt
Jetzt erfolgte bei der Wirtshauskultur die Kochlöffelübergabe. Denn alle drei Jahre wird ein neuer Vorstand gewählt. Ort der Rochade war das „Weiße Rössl“ in Mühldorf. Dort legte der bisherige Obmann Harald Pollak sein Wirken zwischen Herd, Schank und Büro in die Hände von Rameder.

Mit Elan ans Werk
Für die Funktion als erste Stellvertreter votierte die hohe Gastronomen-Schar für Petra Haselsteiner vom „Gasthof zur Post im Texingtal und Andreas Frey vom „Löwen“ im Wallfahrtsort Maria Taferl. Der ausgebildete Sommelier Rameder verspricht Ideen, Schaffenskraft und Kreativität.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
