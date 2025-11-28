Neuer Obmann schwingt jetzt den Kochlöffel

200 handverlesene Gaststätten – vom hohen Norden bis in den tiefen Süden Niederösterereichs – bündeln derzeit in der Wirtshauskultur ihre kulinarischen Kräfte. Das Lokal, oder viel mehr Spitzenrestaurant, des neuen Obmannes des Vereins liegt sozusagen mitten drin – es ist die „Hofmeisterei Hirtzberger“, von Hartmuth Rameder in Wösendorf in der Wachau kulinarisch geführt.