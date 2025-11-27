Vorteilswelt
Eight people rescued

Video shows dramatic avalanche on the glacier

Nachrichten
27.11.2025 12:55
The emergency services are still on site.
The emergency services are still on site.(Bild: Webcam Stubaier Gletscher)

The video obtained by the "Krone" shows the immense scale of the avalanche that also hit a piste on the Stubai Glacier in Tyrol on Thursday morning. Eight buried victims were eventually rescued. The large-scale operation has now ended.

As reported, more than 200 rescue workers searched the huge avalanche that broke loose below the Daunscharte in the open area of the Stubai Glacier. It is now clear that eight people buried in the avalanche have been rescued! There were several partially buried victims, three victims were apparently completely buried under the masses of snow. They were flown to nearby hospitals. 

The slope was closed
The dramatic video obtained by the "Krone" was recorded during the avalanche. It impressively shows the force with which the masses of snow thundered onto the piste. The area of the piste that was affected by the avalanche was closed immediately after the accident.

In the early afternoon, it was finally clear that there was no one left under the masses of snow and the operation was ended. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Folgen Sie uns auf