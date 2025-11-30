Post wappnet sich jetzt fürs Christkind

5,7 Millionen Sendungen im Dezember

Machowetz ist schon seit 45 Jahren bei der Post tätig, seit 2019 gibt es das Zentrum in Hagenbrunn. Von dort aus zischen täglich gigantische Mengen an Bestellungen in alle Bundesländer. Rund 140.000 Pakete pro Tag bekommen die Niederösterreicher zugestellt unterm Jahr. Im Dezember brummt das Zentrum: dann sind es schon 175.000 NÖ-Packerl an einem Tag. Für kommenden Dezember sind insgesamt 5,7 Millionen Sendungen eingeplant, die bis nach Vorarlberg gehen“, heißt es.