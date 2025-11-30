Suchhund „Luxi“ erschnüffelte abgängige 8-Jährige

Das Mädchen war ihrer Großmutter, wo sie auf Besuch war, ausgebüxt. Da es sich um ein autistisches Kind handelte, wurde eine Suchaktion mit Feuerwehr, Rettung und Polizei gestartet. Es war die feine Nase von „Luxi“, dem Hund einer Altenwörtherin, der die Abgängige fand: Sie kauerte leicht unterkühlt in der Nähe einer Schottergrube.