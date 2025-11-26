Seckau: Almhütte auf 1100 Metern brannte nieder

Zu einem fordernden, nächtlichen Einsatz mussten Feuerwehren im Bezirk Murtal am Dienstag ausrücken: In Seckau stand eine Almhütte auf 1078 Metern Seehöhe in Flammen. Beim Brand wurde niemand verletzt, die Ursache ist noch unklar.
Am Dienstag gegen 21 Uhr wurden mehrere Feuerwehren zu einem Almhüttenbrand in Seckau alarmiert. „Meterhohe Flammen und dichte Rauchschwaden schlugen den 68 eingesetzten Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen schon während der Anfahrt entgegen“, schildert Einsatzleiter Lukas Sitter von der Feuerwehr Seckau.
Die Versorgung mit Löschwasser stellte die Einsatzkräfte vor eine Herausforderung, es wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet und zusätzlich eine 500 Meter lange Zubringleitung.
Die Feuerwehrmänner konnten ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindern. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Verletzt wurde beim Brand niemand. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen.
