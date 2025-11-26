Kein Mouseklick in ferne Länder: „Kauf ein daheim“

Auf ein kleines Weihnachtswunder hofft der heimische Handel: Neben einer leichten Steigerung der Einzelhandelsumsätze um knapp drei Prozent im heurigen Jahr, sagt man Onlineplattformen den Kampf an. Mit Erfolg, denn ab 2026 ist Schluss mit der ungeregelten Packerlflut chinesischer und amerikanischer Online-Riesen wie Temu, Shein & Co. – denn die bisherige Freigrenze von 150 Euro fällt. „Dann muss jede Sendung verzollt, versteuert und kontrolliert werden“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Damit werde auch bisher durchgerutschten (zollfreien) giftigen und unsicheren Waren ein Riegel vorgeschoben. Nach dem Motto „Kauf lokal – auch digital. Oder noch besser: Fahrt nicht fort – kauft im Ort.“ solle generell mehr auf heimische Produkte gesetzt werden.