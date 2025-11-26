Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geschenke zu Weihnacht

Kein Mouseklick in ferne Länder: „Kauf ein daheim“

Niederösterreich
26.11.2025 06:15
Mitte November starten die Niederösterreicher mit ihren Weihnachtseinkäufen – 63 Prozent davon ...
Mitte November starten die Niederösterreicher mit ihren Weihnachtseinkäufen – 63 Prozent davon online. Heimischer Handel steuert dagegen.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Der Handel in Niederösterreich will der Konkurrenz aus dem Internet den Kampf ansagen. Und ab 2026 ist mit zollfreier Billigware aus China Schluss. Ein Erfolg!

0 Kommentare

Auf ein kleines Weihnachtswunder hofft der heimische Handel: Neben einer leichten Steigerung der Einzelhandelsumsätze um knapp drei Prozent im heurigen Jahr, sagt man Onlineplattformen den Kampf an. Mit Erfolg, denn ab 2026 ist Schluss mit der ungeregelten Packerlflut chinesischer und amerikanischer Online-Riesen wie Temu, Shein & Co. – denn die bisherige Freigrenze von 150 Euro fällt. „Dann muss jede Sendung verzollt, versteuert und kontrolliert werden“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Damit werde auch bisher durchgerutschten (zollfreien) giftigen und unsicheren Waren ein Riegel vorgeschoben. Nach dem Motto „Kauf lokal – auch digital. Oder noch besser: Fahrt nicht fort – kauft im Ort.“ solle generell mehr auf heimische Produkte gesetzt werden.

Zitat Icon

Die Abschaffung der Zollfreigrenze bringt fairen Wettbewerb. Regionale Betriebe bleiben konkurrenzfähig.

Wolfgang Ecker, Präsident der WKNÖ

Bild: Mag. Rita Newman

Laut Wirtschaftskammer (WKNÖ) wollen 90 Prozent der Niederösterreicher ihre Liebsten heuer mit Geschenken im Wert von 300 Euro beglücken – um 20 Euro weniger, als in den drei Jahren zuvor. Insgesamt werden damit heuer hierzulande rund 400 Millionen Euro in Weihnachtseinkäufe investiert, betont WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Das Shoppen hat bereits begonnen
Besonders beliebt sind dabei Gutscheine und Bekleidung (33 Prozent), Spielwaren mit 29 Prozent, aber auch Kosmetik (28 Prozent) und Schmuck mit 23 Prozent. Auch Bücher sind vermehrt unter dem Christbaum zu finden. „Jeder Einkauf vor Ort ist ein direkter Beitrag zur regionalen Wertschöpfung – er hält Wirtschaftskreisläufe im Land und stärkt unseren Wohlstand“, so Ecker. Mehr als die Hälfte der Landsleute geht auf Nummer sicher und erledigt die Weihnachtseinkäufe bereits jetzt.

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
156.731 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
128.146 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.447 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
744 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf