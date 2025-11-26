Kein Mouseklick in ferne Länder: „Kauf ein daheim“

Der Handel in Niederösterreich will der Konkurrenz aus dem Internet den Kampf ansagen. Und ab 2026 ist mit zollfreier Billigware aus China Schluss. Ein Erfolg!
Auf ein kleines Weihnachtswunder hofft der heimische Handel: Neben einer leichten Steigerung der Einzelhandelsumsätze um knapp drei Prozent im heurigen Jahr, sagt man Onlineplattformen den Kampf an. Mit Erfolg, denn ab 2026 ist Schluss mit der ungeregelten Packerlflut chinesischer und amerikanischer Online-Riesen wie Temu, Shein & Co. – denn die bisherige Freigrenze von 150 Euro fällt. „Dann muss jede Sendung verzollt, versteuert und kontrolliert werden“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Damit werde auch bisher durchgerutschten (zollfreien) giftigen und unsicheren Waren ein Riegel vorgeschoben. Nach dem Motto „Kauf lokal – auch digital. Oder noch besser: Fahrt nicht fort – kauft im Ort.“ solle generell mehr auf heimische Produkte gesetzt werden.
Die Abschaffung der Zollfreigrenze bringt fairen Wettbewerb. Regionale Betriebe bleiben konkurrenzfähig.
Wolfgang Ecker, Präsident der WKNÖ
Bild: Mag. Rita Newman
Laut Wirtschaftskammer (WKNÖ) wollen 90 Prozent der Niederösterreicher ihre Liebsten heuer mit Geschenken im Wert von 300 Euro beglücken – um 20 Euro weniger, als in den drei Jahren zuvor. Insgesamt werden damit heuer hierzulande rund 400 Millionen Euro in Weihnachtseinkäufe investiert, betont WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.
Das Shoppen hat bereits begonnen
Besonders beliebt sind dabei Gutscheine und Bekleidung (33 Prozent), Spielwaren mit 29 Prozent, aber auch Kosmetik (28 Prozent) und Schmuck mit 23 Prozent. Auch Bücher sind vermehrt unter dem Christbaum zu finden. „Jeder Einkauf vor Ort ist ein direkter Beitrag zur regionalen Wertschöpfung – er hält Wirtschaftskreisläufe im Land und stärkt unseren Wohlstand“, so Ecker. Mehr als die Hälfte der Landsleute geht auf Nummer sicher und erledigt die Weihnachtseinkäufe bereits jetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.