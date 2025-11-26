Postler „beschenkte“ sich mit fremden Paketen

Über Monate hinweg soll ein 38-jähriger Lkw-Fahrer in mehreren Postverteilzentren in Niederösterreich Pakete entwendet und sich die besten Inhalte behalten haben. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde er auf frischer Tat ertappt.
Die Masche des Serben war immer dieselbe. Anstatt die Pakete auf den Lkw zu laden und sie zu den Zustellbasen und Filialen zu transportieren, platzierte er sie im Fahrerbereich. Dort öffnete er sie und behielt sich die für ihn interessantesten Gegenstände.
Bei Küchenmaschine aufgeflogen
Nachdem sich Beschwerden über nicht zugestellte Bestellungen bei der Post gehäuft hatten, wurden interne Ermittlungen gestartet und die Polizei informiert. Rasch geriet dabei der 38-Jährige unter Verdacht. Er stand unter genauer Beobachtung. Und tatsächlich: Beim Versuch, sich in Langenlois im Bezirk Krems mit einer Küchenmaschine zu „beschenken“, wurde der Mann auf frischer Tat ertappt.
Zwischen Ladefläche und Rückwand wurden teils bereits geöffnete Pakete gefunden, im Rucksack Diebesgut sichergestellt. Der Mann wurde angezeigt. Er soll zumindest seit drei Monaten auf verschiedensten Routen immer wieder Kartons aufgemacht haben. Die Schadenssumme liegt laut aktuellen Ermittlungen zumindest im vierstelligen Bereich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.