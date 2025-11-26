Vorteilswelt
Inhalte gestohlen

Postler „beschenkte“ sich mit fremden Paketen

Niederösterreich
26.11.2025 16:00
Die Pakete aus mehreren Zustellzentren landeten nicht immer bei den Kunden, sondern im ...
Die Pakete aus mehreren Zustellzentren landeten nicht immer bei den Kunden, sondern im Privat-Besitz eines 38-jährigen Lkw-Fahrers.(Bild: Johanna Birbaumer)

Über Monate hinweg soll ein 38-jähriger Lkw-Fahrer in mehreren Postverteilzentren in Niederösterreich Pakete entwendet und sich die besten Inhalte behalten haben. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde er auf frischer Tat ertappt.

Die Masche des Serben war immer dieselbe. Anstatt die Pakete auf den Lkw zu laden und sie zu den Zustellbasen und Filialen zu transportieren, platzierte er sie im Fahrerbereich. Dort öffnete er sie und behielt sich die für ihn interessantesten Gegenstände. 

Bei Küchenmaschine aufgeflogen
Nachdem sich Beschwerden über nicht zugestellte Bestellungen bei der Post gehäuft hatten, wurden interne Ermittlungen gestartet und die Polizei informiert. Rasch geriet dabei der 38-Jährige unter Verdacht. Er stand unter genauer Beobachtung. Und tatsächlich: Beim Versuch, sich in Langenlois im Bezirk Krems mit einer Küchenmaschine zu „beschenken“, wurde der Mann auf frischer Tat ertappt. 

Zwischen Ladefläche und Rückwand wurden teils bereits geöffnete Pakete gefunden, im Rucksack Diebesgut sichergestellt. Der Mann wurde angezeigt. Er soll zumindest seit drei Monaten auf verschiedensten Routen immer wieder Kartons aufgemacht haben. Die Schadenssumme liegt laut aktuellen Ermittlungen zumindest im vierstelligen Bereich.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Niederösterreich

