Postler „beschenkte“ sich mit fremden Paketen

Bei Küchenmaschine aufgeflogen

Nachdem sich Beschwerden über nicht zugestellte Bestellungen bei der Post gehäuft hatten, wurden interne Ermittlungen gestartet und die Polizei informiert. Rasch geriet dabei der 38-Jährige unter Verdacht. Er stand unter genauer Beobachtung. Und tatsächlich: Beim Versuch, sich in Langenlois im Bezirk Krems mit einer Küchenmaschine zu „beschenken“, wurde der Mann auf frischer Tat ertappt.