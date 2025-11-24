"Incredible feeling"
Top scorer Moser almost became a skier
He scores and scores and scores! Johannes Moser is Austria's top scorer and was also the match-winner against Italy with a brace. And he almost became a skier ...
An ex-skiing ace is making a name for himself as a goalscorer at the U17 World Cup, scoring eight goals to send Austria into the final. The whirlwind from FC Liefering dribbled his way into the fast lane in Doha and into the notepads of numerous top clubs.
Moser is not only a high-flyer on the pitch, he also sets the tone in the team bus as a DJ. The mood in Austria is great. Logically, after all, they celebrated the biggest red-white-red success at a World Cup with the 2:0 against Italy.
An incredible feeling, of course
Moser: "Of course it's an incredible feeling. To be in the final of a World Cup is something very special," emphasized the double goalscorer. In his view, advancement was "well deserved". "We worked very hard and showed in every game who we are when we play our soccer."
He decided to play soccer at the age of twelve
With eight goals in seven games, Moser is now also the tournament's top scorer. The Carinthian almost became a skier! He came second in the domestic championships. But at the age of twelve, the "ten-year-old" finally decided on soccer. Moser went through the Salzburg academy and plays in the 2nd division for Liefering, where he has scored once in 13 games this year.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.