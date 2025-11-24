Top scorer Moser almost became a skier

He decided to play soccer at the age of twelve

With eight goals in seven games, Moser is now also the tournament's top scorer. The Carinthian almost became a skier! He came second in the domestic championships. But at the age of twelve, the "ten-year-old" finally decided on soccer. Moser went through the Salzburg academy and plays in the 2nd division for Liefering, where he has scored once in 13 games this year.