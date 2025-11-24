Am Weg zum Bahnhof: Mit Messer bedroht, ausgeraubt

Zum Raub kam es laut Polizei kurz vor 20.30 Uhr. Der 18-jährige Einheimische sei in Wörgl gerade am Weg in Richtung Bahnhof gewesen, als er plötzlich von zwei unbekannten Männern – laut Opfer ausländischer Herkunft – angesprochen und aufgefordert wurde, Bargeld herauszurücken!