Schock für 18-Jährigen

Am Weg zum Bahnhof: Mit Messer bedroht, ausgeraubt

Tirol
24.11.2025 08:13
Eine Polizei-Fahndung verlief erfolglos (Symbolbild).
Eine Polizei-Fahndung verlief erfolglos (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)

Schockerlebnis für einen jungen Mann am Sonntagabend im Tiroler Wörgl: Der 18-Jährige wurde von zwei unbekannten Tätern mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem kriminellen Duo verlief erfolglos.

Zum Raub kam es laut Polizei kurz vor 20.30 Uhr. Der 18-jährige Einheimische sei in Wörgl gerade am Weg in Richtung Bahnhof gewesen, als er plötzlich von zwei unbekannten Männern – laut Opfer ausländischer Herkunft – angesprochen und aufgefordert wurde, Bargeld herauszurücken!

Einer der Männer hatte eine Hand in der Hosentasche, wobei ein Griff eines Messers zu sehen war

Ein Ermittler von der Polizei

Drohung und Messer in der Tasche
„Sonst passiert etwas“, wurde die Forderung untermauert. „Einer der Männer hatte eine Hand in der Hosentasche, wobei ein Griff eines Messers zu sehen war“, schildert ein zuständiger Ermittler.

Fahndung verlief erfolglos
Das Opfer kam der Aufforderung schließlich nach und übergab den Tätern sein mitgeführtes Bargeld. Anschließend ergriffen die Kriminellen die Flucht. Sie konnten untertauchen. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die alarmierte Polizei sei erfolglos verlaufen.

Hubert Rauth
Tirol

