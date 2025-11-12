NBA trauert um vierfachen All-Star Richardson

Die NBA (National Basketball Association) trauert um Michael Ray Richardson. Der vierfache All-Star verstarb am Dienstag im Alter von 70 Jahren.
1978 war Richardson im NBA-Draft an vierter Stelle von den New York Knicks unter Vertrag genommen worden. Im Laufe seine NBA-Karriere spielte der Point Guard außerdem für die Golden State Warriors und die New Jersey Nets (heute Brooklyn Nets), ehe er 1986 nach einem positiven Kokain-Test suspendiert wurde.
Richardson führte seine Karriere erst in unterklassigen US-Ligen fort, ehe er sein Glück in Europa versuchte. Nach seiner aktiven Karriere war der US-Amerikaner zehn Jahre lang als Trainer tätig. Nun starb der gebürtige Texaner im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.