Ex-Weltmeisterin macht Indiens Mädchen stark

Es klingt einfach. Doch hier, am Land, bedeutet dieser Satz einen leisen Aufbruch. Viele der Schülerinnen kommen aus Familien, die kaum genug zum Leben haben, aber jede von ihnen trägt nach dem Kurs etwas, das man nicht kaufen kann: Haltung! „Sonne“-Gründer Malle: „Unsere Schützlinge wissen jetzt, wie man einen Griff löst, wie man laut Nein sagt, wie man einen Schritt nach vorne macht, wenn die Welt versucht, einen Schritt zurück zu erzwingen.“