Seniorin (86) von Pkw erfasst und weggeschleudert

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 17 Uhr. Der 23-Jährige fuhr mit einem Transporter auf der L13 in Kematen in nördliche Richtung. „Zeitgleich überquerte die 86-Jährige im Bereich der Kreuzung mit dem Mühlbachweg den Schutzweg“, heißt es von der Exekutive.