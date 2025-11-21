Seniorin (86) von Pkw erfasst und weggeschleudert

Fataler Unfall in Kematen im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Freitagnachmittag! Der einheimische Lenker (23) eines Transporters erfasste ein Österreicherin (86), die gerade einen Schutzweg überquerte. Die Seniorin wurde mehrere Meter nach vorne geschleudert.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 17 Uhr. Der 23-Jährige fuhr mit einem Transporter auf der L13 in Kematen in nördliche Richtung. „Zeitgleich überquerte die 86-Jährige im Bereich der Kreuzung mit dem Mühlbachweg den Schutzweg“, heißt es von der Exekutive.
Mit Rettung in Klinik gebracht
Die Seniorin wurde frontal von dem Transporter erfasst „und mehrere Meter nach vorne geschleudert“. Sie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Mit dem Rettungswagen wurde die 86-Jährige in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.