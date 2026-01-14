So wirkt sich Koralmbahn auf die Immo-Preise aus

36-Jährige in NÖ erwürgt und im Keller versteckt
Wieder Frauenmord
Die ersten Effekte der Koralmbahn sind jetzt auch am Immobilienmarkt zu spüren. Baugründe mit einer guten Anbindung werden teurer, entfernte Regionen spüren den Preisdruck. Ein Blick auf die Baugrundpreise in den Gemeinden offenbart Erstaunliches ...
Von den goldenen Zeiten der Vergangenheit ist der Kärntner Immobilienmarkt noch immer weit entfernt. Und langsam passen sich auch die Verkäufer daran an – aber in manchen Gegenden treibt die Koralmbahn die Preise regelrecht in die Höhe.
