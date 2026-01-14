So kann Gasser unsere Beste aller Zeiten werden!

Österreichs Doppel-Olympiasiegerin im Snowboard-Big-Air will auch in Cortina eine Medaille holen. Dass sie dort überhaupt dabei sein kann, verdankt sie einer gelungenen Schulter-Operation im Sommer und einer guten Reha-Phase. Trotz Trainingsrückstands will sie noch eines drauflegen. Und: Das könnte sie zu Österreichs bester Olympia-Athletin aller Zeiten machen!