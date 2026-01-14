Verstärkung! Schlägt Sturm bei diesem Spieler zu?

Jetzt Traumaufenthalt in den Alpen sichern
Park Igls Medical Spa
Es sind bewegte Tage im Sturm-Camp in Marbella. Bevor der Fußball-Meister am Donnerstag die Zelte im spanischen Trainingslager abbricht, gibt‘s am Mittwoch noch einmal einen „Marathon-Test“. Und auch Transfermeldungen könnten ins schwarz-weiße Haus stehen. Und: Das sagt Sportchef Michael Parensen zum Horvat-Gerücht.
Sturm-Fans brauchen am Mittwoch Sitzfleisch. Der Top-Test gegen FC Kopenhagen (16 Uhr, live auf Sturm.TV) geht über stolze 120 Minuten: Über zweimal 45 und einmal 30 Minuten werden somit wohl alle ins Camp gereisten Kaderspieler von Trainer Fabio Ingolitsch gegen den dänischen Champions-League-Starter eingesetzt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.