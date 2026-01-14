Verstärkung! Schlägt Sturm bei diesem Spieler zu?

Es sind bewegte Tage im Sturm-Camp in Marbella. Bevor der Fußball-Meister am Donnerstag die Zelte im spanischen Trainingslager abbricht, gibt‘s am Mittwoch noch einmal einen „Marathon-Test“. Und auch Transfermeldungen könnten ins schwarz-weiße Haus stehen. Und: Das sagt Sportchef Michael Parensen zum Horvat-Gerücht.