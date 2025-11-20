Landesrat schwört Steirer auf große Reformen ein

Vor diesem Hintergrund macht ÖVP-Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer erneut unmissverständlich klar, dass sich die Steirer nicht nur weiter auf eisernes Sparen, sondern auch auf tiefgreifende Reformen einstellen müssen: „Ich muss wirklich für Verständnis plädieren: Es wird jeder einen Beitrag leisten müssen, ohne weitere Reformen wird es nicht gehen“, so Ehrenhöfer. Dabei hoffe er auf Signale aus der Gesellschaft, dass es große Reformschritte sein dürfen, „weil wenn wir nur kleine Schritte gehen können, wird‘s länger dauern“.