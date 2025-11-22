Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab 29. November

Die Neutorlinie mit neuer Streckenführung

Steiermark
22.11.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Holding Graz/)

Die Neutorlinie entlastet die Innenstadt und geht mit 29.11. mit den neuen Strecken 16 und 17 in Betrieb.

Mit der neuen Neutorlinie setzt Graz eines der größten Straßenbahnausbauprojekte seiner Geschichte um, mit dem Ziel, die stark frequentierte Herrengasse zu entlasten und den öffentlichen Verkehr fit für die Zukunft zu machen. Nach umfangreichen Straßen-, Leitungs- und Gleisbauarbeiten wird die neue Straßenbahnstrecke ab dem 29. November 2025 in Betrieb genommen.

In das Neutorviertel gelangt man ab 29.11. umweltfreundlich mit den Öffis.
In das Neutorviertel gelangt man ab 29.11. umweltfreundlich mit den Öffis.(Bild: Foto Fischer, Graz)

Errichtung der neuen Straßenbahnstrecke 
Seit März 2023 wird die neue Strecke beginnend vom Jakominiplatz, über die Radetzkystraße, in die Neutorgasse, über den Andreas-Hofer-Platz, die Tegetthoffbrücke, die Belgiergasse und Vorbeckgasse bis zur Annenstraße errichtet. Das Projekt von Stadt Graz und Holding Graz bringt nicht nur mehr Komfort für Fahrgäste, sondern auch Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer:innen. So wurden im Zuge der Bauarbeiten die Tegetthoffbrücke statisch ertüchtigt und verbreitert, neue Rad- und Gehwege angelegt sowie Versorgungsleitungen erneuert. 

Zwischen März 2023 und Juli 2024 wurde die Neutorgasse im Zuge der Innenstadtentlastung umfassend umgebaut. Neben dem neuen Gleiskörper für die Neutorlinie stand vor allem die unterirdische Infrastruktur im Fokus: Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeleitungen wurden erneuert, dazu kamen neue Telekom- und Glasfaseranschlüsse. Parallel dazu entstand mehr Raum für Fuß- und Radverkehr.

Neutorgasse: Neben Gleisbau- und Straßenbauarbeiten wurden sämtliche Leitungen erneuert.
Neutorgasse: Neben Gleisbau- und Straßenbauarbeiten wurden sämtliche Leitungen erneuert.(Bild: Holding Graz/Melanie Höller)

Von Jänner bis November 2024 wurde die Tegetthoffbrücke für die Anforderungen der Neutorlinie vorbereitet. Die Brückenkonstruktion wurde statisch ertüchtigt und um rund 1,25 Meter für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen verbreitert. Gleichzeitig erfolgte eine umfassende Erneuerung der unterirdischen Infrastruktur. So wurde die Brücke fit gemacht – für moderne Mobilität und eine zuverlässige Versorgung.

Die rund 50 Jahre alte Brücke wurde für die längeren, schwereren Straßenbahnen ertüchtig.
Die rund 50 Jahre alte Brücke wurde für die längeren, schwereren Straßenbahnen ertüchtig.(Bild: Holding Graz/Foto Fischer)

Von Mai bis September 2025 wurden die Gleise der Belgier- und Neutorgasse an die Annenstraße angebunden. Hier treffen die Linien 16 und 17 auf die Linie 6 und 7 und schaffen so die Verbindung der Neutorlinie mit dem bestehenden Netz. Dafür wurde ein großräumiger Schienenersatzverkehr für die Linien 1, 4, 6 und 7 eingerichtet, der auch genutzt wurde, um parallel weitere Infrastrukturarbeiten – etwa an Gleisen, Haltestellen, Remise 3 sowie am Hauptbahnhof – durchzuführen. Neben dem Gleisbau wurden sämtliche Versorgungsleitungen – von Kanal bis Glasfaser - saniert oder neu verlegt. 

Mit Schulbeginn im Herbst wurde die Bauphase abgeschlossen, anschließend starteten Probefahrten und die behördlichen Abnahmen.

Neue Neutorlinie
Ab 29. November 2025 nehmen die neuen Straßenbahnlinien 16 und 17 den Betrieb auf und bedienen die neuen Haltestellen „Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim“ und „Bad zur Sonne/Stadtbibliothek“. Damit wird die Innenstadt spürbar entlastet und der Betrieb der Linien 1, 4, 6 und 7 kann bei Veranstaltungen oder Sperren in der Herrengasse künftig über die Neutorgasse umgeleitet werden. Die Entlastungsstrecke ermöglicht mehr Kapazität, dichtere Intervalle und bessere Verbindungen zum Hauptbahnhof. Graz stellt damit die Weichen für eine nachhaltige, leistungsfähige Mobilität in einer wachsenden Stadt.

Die Linien 16 und 17 fahren nicht über den Hauptplatz, sondern über den Andreas-Hofer-Platz.
Die Linien 16 und 17 fahren nicht über den Hauptplatz, sondern über den Andreas-Hofer-Platz.(Bild: © OpenStreetMap Contributors © achtzigzehn )

Neuer Verlauf der Linien 16 und 17

  • Linie 16: Die Linie 16 fährt von der Smart City über den Andreas-Hofer-Platz und den Jakominiplatz nach St. Peter und zurück.Die Betriebszeiten sind Montag bis Freitag von 19.30 bis 24 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ganztägig. Das gilt für den Normal- und Ferienfahrplan.
  • Linie 17: Die Linie 17 fährt von Wetzelsdorf über den Andreas-Hofer-Platz und den Jakominiplatz bis LKH Med Uni und zurück. Die Betriebszeiten sind Montag bis Freitag (werktags) von ca. 5 bis ca. 20 Uhr. Das gilt für den Normal- und Ferienfahrplan.
Verlauf der neuen Straßenbahnlinien 16 und 17
Verlauf der neuen Straßenbahnlinien 16 und 17(Bild: © achtzigzehn)

Merktipps

  • Fährt die Linie 6 nicht, fährt die Linie 16 über den Andreas-Hofer-Platz. 
  • Fährt die Linie 7, dann fährt auch die Linie 17. Diese fährt über den Andreas-Hofer-Platz. Das gilt für den Normal- und Ferienfahrplan. 
  • Die Linien 16 und 17 fahren nicht über den Hauptplatz, sondern über den Andreas-Hofer-Platz. Die Linien 6 und 7 fahren weiterhin über den Hauptplatz.
  • Alle Infos unter: holding-graz.at/grazbautaus
Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Steiermark

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
168.388 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
102.904 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
102.514 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
666 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf