Die Neutorlinie mit neuer Streckenführung

Von Mai bis September 2025 wurden die Gleise der Belgier- und Neutorgasse an die Annenstraße angebunden. Hier treffen die Linien 16 und 17 auf die Linie 6 und 7 und schaffen so die Verbindung der Neutorlinie mit dem bestehenden Netz. Dafür wurde ein großräumiger Schienenersatzverkehr für die Linien 1, 4, 6 und 7 eingerichtet, der auch genutzt wurde, um parallel weitere Infrastrukturarbeiten – etwa an Gleisen, Haltestellen, Remise 3 sowie am Hauptbahnhof – durchzuführen. Neben dem Gleisbau wurden sämtliche Versorgungsleitungen – von Kanal bis Glasfaser - saniert oder neu verlegt.