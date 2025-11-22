Die Neutorlinie mit neuer Streckenführung

Die Neutorlinie entlastet die Innenstadt und geht mit 29.11. mit den neuen Strecken 16 und 17 in Betrieb.
Mit der neuen Neutorlinie setzt Graz eines der größten Straßenbahnausbauprojekte seiner Geschichte um, mit dem Ziel, die stark frequentierte Herrengasse zu entlasten und den öffentlichen Verkehr fit für die Zukunft zu machen. Nach umfangreichen Straßen-, Leitungs- und Gleisbauarbeiten wird die neue Straßenbahnstrecke ab dem 29. November 2025 in Betrieb genommen.
Errichtung der neuen Straßenbahnstrecke
Seit März 2023 wird die neue Strecke beginnend vom Jakominiplatz, über die Radetzkystraße, in die Neutorgasse, über den Andreas-Hofer-Platz, die Tegetthoffbrücke, die Belgiergasse und Vorbeckgasse bis zur Annenstraße errichtet. Das Projekt von Stadt Graz und Holding Graz bringt nicht nur mehr Komfort für Fahrgäste, sondern auch Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer:innen. So wurden im Zuge der Bauarbeiten die Tegetthoffbrücke statisch ertüchtigt und verbreitert, neue Rad- und Gehwege angelegt sowie Versorgungsleitungen erneuert.
Zwischen März 2023 und Juli 2024 wurde die Neutorgasse im Zuge der Innenstadtentlastung umfassend umgebaut. Neben dem neuen Gleiskörper für die Neutorlinie stand vor allem die unterirdische Infrastruktur im Fokus: Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeleitungen wurden erneuert, dazu kamen neue Telekom- und Glasfaseranschlüsse. Parallel dazu entstand mehr Raum für Fuß- und Radverkehr.
Von Jänner bis November 2024 wurde die Tegetthoffbrücke für die Anforderungen der Neutorlinie vorbereitet. Die Brückenkonstruktion wurde statisch ertüchtigt und um rund 1,25 Meter für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen verbreitert. Gleichzeitig erfolgte eine umfassende Erneuerung der unterirdischen Infrastruktur. So wurde die Brücke fit gemacht – für moderne Mobilität und eine zuverlässige Versorgung.
Von Mai bis September 2025 wurden die Gleise der Belgier- und Neutorgasse an die Annenstraße angebunden. Hier treffen die Linien 16 und 17 auf die Linie 6 und 7 und schaffen so die Verbindung der Neutorlinie mit dem bestehenden Netz. Dafür wurde ein großräumiger Schienenersatzverkehr für die Linien 1, 4, 6 und 7 eingerichtet, der auch genutzt wurde, um parallel weitere Infrastrukturarbeiten – etwa an Gleisen, Haltestellen, Remise 3 sowie am Hauptbahnhof – durchzuführen. Neben dem Gleisbau wurden sämtliche Versorgungsleitungen – von Kanal bis Glasfaser - saniert oder neu verlegt.
Mit Schulbeginn im Herbst wurde die Bauphase abgeschlossen, anschließend starteten Probefahrten und die behördlichen Abnahmen.
Neue Neutorlinie
Ab 29. November 2025 nehmen die neuen Straßenbahnlinien 16 und 17 den Betrieb auf und bedienen die neuen Haltestellen „Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim“ und „Bad zur Sonne/Stadtbibliothek“. Damit wird die Innenstadt spürbar entlastet und der Betrieb der Linien 1, 4, 6 und 7 kann bei Veranstaltungen oder Sperren in der Herrengasse künftig über die Neutorgasse umgeleitet werden. Die Entlastungsstrecke ermöglicht mehr Kapazität, dichtere Intervalle und bessere Verbindungen zum Hauptbahnhof. Graz stellt damit die Weichen für eine nachhaltige, leistungsfähige Mobilität in einer wachsenden Stadt.
Neuer Verlauf der Linien 16 und 17