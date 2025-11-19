Steiermark: Schon wieder Drohung gegen Schule

Nach Informationen der „Krone“ hab es heute Vormittag schon wieder eine Bombendrohung gegen eine steirische Schule! Diesmal wurde in der Mittelschule 2 in Deutschlandsberg Alarm ausgelöst, die Drohung richtete sich gegen die Unterstufe. Die Polizei musste ausrücken, die Kinder wurden in die nahegelegene Koralmhalle evakuiert. Die Aufregung bei Eltern, Lehrern und Schülern war entsprechend groß.