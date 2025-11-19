Steiermark: Schon wieder Drohung gegen Schule

Die irre Serie von Bombendrohungen in der Steiermark geht weiter. Diesmal betroffen: die MS 2 in Deutschlandsberg. Die Schüler wurden in die Koralmhalle evakuiert und mussten von den Eltern abgeholt werden. Heuer gab es in der Weststeiermark bereits zahlreiche Alarmmeldungen.
Nach Informationen der „Krone“ hab es heute Vormittag schon wieder eine Bombendrohung gegen eine steirische Schule! Diesmal wurde in der Mittelschule 2 in Deutschlandsberg Alarm ausgelöst, die Drohung richtete sich gegen die Unterstufe. Die Polizei musste ausrücken, die Kinder wurden in die nahegelegene Koralmhalle evakuiert. Die Aufregung bei Eltern, Lehrern und Schülern war entsprechend groß.
Heuer gab es bereits zahlreiche Fälle im Bezirk Deutschlandsberg, am öftesten war Stainz betroffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.