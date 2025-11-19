„Falco In Concert“: Mythos ungebrochen

Es ist ein Jubiläum, das seinesgleichen sucht: Ganze 40 Jahre ist es her, dass Falco 1985 mit „Rock Me Amadeus“ Weltruhm erlangte. Als erster und bisher immer noch einziger Österreicher hat es der Musiker mit einem deutschsprachigen Lied bis an die Spitze der US-Billboard-Charts geschafft. Ganz nach dem Motto „Er war Superstar, er war populär“ ist der Mythos um die Kunstfigur Falco bis heute ungebrochen. Auch dank der Initiative von Thomas Rabitsch.