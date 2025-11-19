„Falco In Concert“: Mythos ungebrochen

Zum 40-jährigen Jubiläum von „Rock Me Amadeus“ wird Falco mit Originalband und Solokünstlern auf der Bühne zu sehen sein. Ein wahrhaft besonderes (virtuelles) Erlebnis. Am 21. November im VAZ in St. Pölten.
Es ist ein Jubiläum, das seinesgleichen sucht: Ganze 40 Jahre ist es her, dass Falco 1985 mit „Rock Me Amadeus“ Weltruhm erlangte. Als erster und bisher immer noch einziger Österreicher hat es der Musiker mit einem deutschsprachigen Lied bis an die Spitze der US-Billboard-Charts geschafft. Ganz nach dem Motto „Er war Superstar, er war populär“ ist der Mythos um die Kunstfigur Falco bis heute ungebrochen. Auch dank der Initiative von Thomas Rabitsch.
Denn der frühere Bandleader und Keyboarder des Falken haucht dem 1998 verstorbenen Künstler Leben ein. Zumindest virtuell. So wie in „Falco In Concert – Live on Screen“. Bei der aktuellen Tour anlässlich des Jubiläums erscheint Falco auf einer LED-Wand (scheinbar) wahrhaftig auf der Bühne. Mit dabei seine Originalband und bekannte heimische Künstler wie Roman Gregory, Drew Sarich, Johannes Krisch oder Edita Malovcic.
„Er mischt sich in seiner typischen Art immer wieder ungefragt ein“, bringt Rabitsch im Gespräch mit der „Krone“ die digitale Interaktion auf den Punkt. Mit den Künstlern aus der Jetzt-Zeit wird seine Musik (so wie sie damals mit ihm arrangiert wurde) in Kontrast gesetzt. Was dabei herauskommt, ist das „Gefühl, ein Falco-Konzert live und wahrhaftig miterlebt zu haben“, erklärt Rabitsch. Nur neu interpretiert, aber keinesfalls imitiert.
Das Geheimnis hinter dem Mythos? Die Musik und die Persönlichkeit von Falco haben Bestand. Jede Generation kann ihn neu entdecken.
Thomas Rabitsch, Bandleader und Keyboarder von Falco
„Dabei trifft ein Charisma auf das andere. Man spürt ihn einfach!“ Wie bei Slalomläufern der Kurs, werden die Texte vor dem Auftritt noch einmal durchgegangen. „Die Live-Künstler müssen synchron zum Video sein. Das ist schon eine Herausforderung“, so Rabitsch. Freude und Spaß am Konzert sind dafür umso größer. So wie Hans Hölzel als heimische Musikgröße bis heute unvergessen ist.
„Falco In Concert – Live on Screen“ mit Originalband
am 21. November im VAZ St. Pölten
