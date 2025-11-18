Kollision mit Rehwild: Motorradlenker verletzt

Schwer verletzt wurde ein Motorradlenker am Dienstagfrüh bei einem Unfall in Laßnitzthal. Ein Rehwild war auf die Straße gelaufen, er konnte nicht mehr bremsen, es kam zur Kollision.
Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung fuhr mit seinem Motorrad am Dienstag gegen 7 Uhr auf der Laßnitzthalstraße (L 365) aus Laßnitzthal kommend in Richtung Gleisdorf. Plötzlich sprangen von rechts zwei Rehe zwischen einem Haus und einer Hecke auf die Fahrbahn. Der 52-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen das zweite Reh.
Dabei kam der Motorradfahrer zu Sturz und schlitterte in den Straßengraben. Ein nachfolgender Pkw-Lenker leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der 52-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in das LKH Weiz eingeliefert.
Das betroffene Reh verendete noch an der Unfallstelle und wurde von einem Jäger abgeholt. Die FF Labuch führte Verkehrsregelungsmaßnahmen, die Fahrbahnreinigung und den Abtransport des beschädigten Motorrades durch.
