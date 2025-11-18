Kollision mit Rehwild: Motorradlenker verletzt

Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung fuhr mit seinem Motorrad am Dienstag gegen 7 Uhr auf der Laßnitzthalstraße (L 365) aus Laßnitzthal kommend in Richtung Gleisdorf. Plötzlich sprangen von rechts zwei Rehe zwischen einem Haus und einer Hecke auf die Fahrbahn. Der 52-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen das zweite Reh.