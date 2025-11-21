Vorteilswelt
TIPP DER WOCHE

Vorfreude auf den Advent beim Backen und Basteln

Niederösterreich
21.11.2025 15:30
Kleine Bäcker ganz groß!
Kleine Bäcker ganz groß!(Bild: Haubis GmbH/Stefan Knittel)

Ob in der Backstube oder in der Wichtelwerkstatt – ab dem kommenden Wochenende steigt die Vorfreude auf die schönste Zeit im Jahr. Und natürlich sind alle kleinen „Weihnachtsengel“ herzlich willkommen!

0 Kommentare

Im Haubiversum in Petzenkirchen im Mostviertel heißt es „Willkommen in Hamsterhausen“ – in der Hamsterhausener Kinderbackstube dürfen kleine Bäckermeister ab vier Jahren unter professioneller Anleitung kreativ werden. Ihre gebackenen Eigenkreationen dürfen sie natürlich im Anschluss mit nach Hause nehmen.

Weihnachten kann kommen!
Weihnachten kann kommen!(Bild: Haubis GmbH)

Bereits jetzt knapp vor dem Advent sind die kleinen „Teigkünstler“ dazu eingeladen, weihnachtliche Lebkuchenkekse zu zaubern. Dem Verzieren sind keine Grenzen gesetzt – Mandeln & Co. wollen Sterne, Engel und Lebkuchenglöckchen ins rechte Licht setzen.

Aber auch Glücksbringer zum Naschen können gebacken werden.

Persönlichere Neujahrsglückwünsche gibt es nicht!
Persönlichere Neujahrsglückwünsche gibt es nicht!(Bild: Haubis GmbH)

Die genauen Termine für die Kinderbackkurse finden Sie auf www.haubis.at.

„Alles Käse“ – auch als Einstimmung auf den Advent!

„Kinder machen Käse“ – und Ihre Kinder können dabei sein!
„Kinder machen Käse“ – und Ihre Kinder können dabei sein!(Bild: Forsterstudio)

Käsefreunde kommen in den Wochen vor Weihnachten selbstverständlich auch nicht zu kurz! Der Adventmarkt in der Käsemacherwelt Heidenreichstein im Waldviertel vom 22. November bis 23. November verwöhnt mit Glühwein, Punsch und kulinarischen Köstlichkeiten. 

Als Veranstaltungs-Highlights warten wieder das tolle Projekt „Kinder machen Käse“ und die Wichtelwerkstatt, in der fleißig gebastelt werden kann. Während die kleinen Besucher ganz in ihrem Element sind, können die großen im Rahmen einer Führung Einblicke in die Schaukäserei genießen. Eine Antipasti- und Käseverkostung runden das Angebot ab. 

Adventmarkt in der Käsemacherwelt Heidenreichstein.
Adventmarkt in der Käsemacherwelt Heidenreichstein.(Bild: Die Käsemacherwelt)

Auch regionales Kunsthandwerk wird geboten. Außerdem lassen ein Fotostudio und ein tolles Gewinnspiel keine Langeweile aufkommen.

Beginn ist an beiden Tagen jeweils um 10 Uhr, geöffnet ist der Adventmarkt bis 18 Uhr. 

Von 11 Uhr bis 12 Uhr können Kids bei „Kinder machen Käse“ aktiv mitmachen. Und die Wichtelwerkstatt mit Kinderbasteln und Schminken wartet von 13 Uhr bis 17 Uhr auf seine Besucher. Alle Details gibt es auf www.kaesemacherwelt.at.

Winterliche Idylle schafft Vorfreude.
Winterliche Idylle schafft Vorfreude.(Bild: Die Käsemacherwelt)

Eine stimmungsvolle Einstimmung auf den Advent – im schönen Niederösterreich kein Problem! Für alle Geschmäcker ist das Passende dabei! 

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Newsletter
Folgen Sie uns auf