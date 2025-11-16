Die politische Zukunft des Landes Niederösterreich

FPÖ versucht Zweifachstrategie

Die FPÖ kann sich kaum auf ein Duell von Udo Landbauer mit Mikl-Leitner einlassen, wen die Leute an der Spitze des Landes wollen. Stattdessen versucht man eine Art Zweifachstrategie. Im Land sich als regierungsfähig beweisen, und als Widerspruch in sich hoffen, dass der Markenkern „gegen die da oben zu sein“ dennoch weiterbesteht. Der Haken für die Regierungsrolle ist, dass man als Juniorpartner in der Landesregierung wenig Vorzeigeprojekte hat. Zudem schimpft Herbert Kickl wenig staatstragend auf alles und jeden, der nicht bei drei auf den Bäumen ist.