Schönheit erwacht: Sonnenuhr bringt neuen Glanz

Schönheit für kommende Generationen bewahren

Gerüste umschließen wie schützende Hände das Stift und schon jetzt lassen sich Details erkennen: Kunstvolle Fassaden mit jahrhundertealten Steinmetzarbeiten, die sichtbar werden. Abt Pius Maurer: „Es ist uns ein Anliegen, diese Schönheit für kommende Generationen zu bewahren.“ Unterstützt wird das Projekt vom Kuratorium des Landes NÖ und den „Freunden des Zisterzienserstiftes Lilienfeld“ um Präsident Martin Hauer und dem Mitglied Christina Hardegg. Mit im Boot auch die „Krone“, die die Aktion unterstützt.

Spenden: IBAN: AT61 3200 0000 1480 0312, BIC: RLNWATWW