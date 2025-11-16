Schönheit erwacht: Sonnenuhr bringt neuen Glanz

Dank einer berührenden Spendenaktion wird das Stift Lilienfeld himmlisch erstrahlen: Die Sonnenuhr im Kirchenhof, ein Juwel aus dem Jahr 1700, soll wieder vollständig zu bewundern sein.
Die Zisterzienserabtei wirkt momentan wie ein Gemälde in Arbeit. Denn die ehrwürdigen Mauern, sonst in sanftes, aber bröckelndes Ockergold getaucht, beginnen durch frische Restaurierung milde zu glänzen. Jeder Hammerschlag im asphaltierten Innenhof, jeder Pinselstrich lässt die Ewigkeit neu aufleben. Zentrales Himmelsanliegen: Die Sonnenuhr im Kirchenhof, ein Juwel aus dem Jahr 1700, soll wieder vollständig zu bewundern sein – links der Stiftsgründer Herzog Leopold VI., rechts der Hl. Bernhard von Clairvaux in feinen Linien und verspielten Ornamenten eingraviert.
Schönheit für kommende Generationen bewahren
Gerüste umschließen wie schützende Hände das Stift und schon jetzt lassen sich Details erkennen: Kunstvolle Fassaden mit jahrhundertealten Steinmetzarbeiten, die sichtbar werden. Abt Pius Maurer: „Es ist uns ein Anliegen, diese Schönheit für kommende Generationen zu bewahren.“ Unterstützt wird das Projekt vom Kuratorium des Landes NÖ und den „Freunden des Zisterzienserstiftes Lilienfeld“ um Präsident Martin Hauer und dem Mitglied Christina Hardegg. Mit im Boot auch die „Krone“, die die Aktion unterstützt.
Spenden: IBAN: AT61 3200 0000 1480 0312, BIC: RLNWATWW
