Dog jumped at woman: She fell and died in hospital

It was a "Swissydog"

According to the police, the dog that ran over the 64-year-old was a so-called "Swissydog". These are crosses between the four mountain dog breeds - the Greater Swiss Mountain Dog, the Bernese Mountain Dog, the Appenzell Mountain Dog and the Entlebuch Mountain Dog - and are therefore anything but "gentle". Such Bellos can weigh between 50 and 70 kilos.