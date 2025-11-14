Tragic accident
Dog jumped at woman: She fell and died in hospital
A tragic accident while walking a dog with a friend of the same age cost a 64-year-old woman from Steinerkirchen an der Traun (Upper Austria) her life. She fell, hit the back of her head and suffered such serious injuries that she died eight days later in hospital.
The two women were out walking their two dogs in the Hummelberg district on the morning of November 5. The acquaintance's large four-legged friend is said to have jumped on the 64-year-old.
She fell and hit the back of her head. The seriously injured woman was taken to the accident hospital in Linz. The woman succumbed to her injuries there on Thursday.
I am directly affected myself. I have known the deceased since I was a child.
Bürgermeister Thomas Steinerberger
The mayor of Steinerkirchen, Thomas Steinerberger, reacted with shock: "I've known the deceased since I was a child."
It was a "Swissydog"
According to the police, the dog that ran over the 64-year-old was a so-called "Swissydog". These are crosses between the four mountain dog breeds - the Greater Swiss Mountain Dog, the Bernese Mountain Dog, the Appenzell Mountain Dog and the Entlebuch Mountain Dog - and are therefore anything but "gentle". Such Bellos can weigh between 50 and 70 kilos.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.