Ein Abend als Dankeschön an Peter den Großen

Musiker Gernot Pachernigg auf den Spuren von Peter Alexander. Im Grazer Stefaniensaal lädt er zur Premiere seiner Show im Geiste des unsterblichen Unterhaltungs-Titanen.
Als Kind hab ich die Filme von Peter Alexander gesehen und war begeistert. Von da weg war’s mein Traum, auf der Bühne zu stehen“, erzählt Gernot Pachernigg. Als er 2006 bei der TV-Show Starmania teilnahm, sang er beim Casting sogar einen Song des Unterhaltungs-Titanen. „Irgendwie hat er das offenbar mitbekommen – weil beim Finale hab ich dann eine Autogrammkarte von ihm überreicht bekommen“, erinnert sich Pachernigg zurück, der damals übrigens Platz drei erobern konnte.
Und nun schließt sich sozusagen der Kreis: Am 23. November feiert seine neue Austro-Swing-Show „Dankeschön – das tu’ ich alles aus Liebe“ im Grazer Stefaniensaal Premiere. Ein Abend ganz im Zeichen von Peter dem Großen, der nächstes Jahr übrigens seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. „Das Programm hab ich gemeinsam mit Günther Huber, der ja auch mit Peter Alexander selbst gearbeitet hat, erstellt. Natürlich sind da auch sämtliche Klassiker dabei.“
Premiere in der steirischen Heimat
Bei Evergreens wie „Hier ist ein Mensch“, „Komm und bedien dich bei mir“, „Das kleine Beisl“ oder „Im weißen Rössl“ gibt’s quasi Mitsing- und Mitschunkel-Garantie. Zu Hause ist Pachernigg inzwischen zwar im Salzkammergut am Attersee, „aber dass die Premieren-Show in meiner Heimat steigt, war mir ein echtes Bedürfnis“.
Für das kommende Jahr sind bereits Konzerte in Wien, Gmunden und Lannach fixiert – und weitere sind in Planung. Langweilig wird’s dem Steirer also nicht. Denn seit Kurzem arbeitet er auch wieder als Radio-Moderator bei Antenne Salzburg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.