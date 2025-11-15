Ein Abend als Dankeschön an Peter den Großen

Als Kind hab ich die Filme von Peter Alexander gesehen und war begeistert. Von da weg war’s mein Traum, auf der Bühne zu stehen“, erzählt Gernot Pachernigg. Als er 2006 bei der TV-Show Starmania teilnahm, sang er beim Casting sogar einen Song des Unterhaltungs-Titanen. „Irgendwie hat er das offenbar mitbekommen – weil beim Finale hab ich dann eine Autogrammkarte von ihm überreicht bekommen“, erinnert sich Pachernigg zurück, der damals übrigens Platz drei erobern konnte.