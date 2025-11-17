Goldenes „Zeiteisen“ bringt 30.000 Euro für Gutes

Alleine das Polieren eines Zeigers dauert acht Stunden. Die Emaillierung des schwarzen Ziffernblattes gilt als heikle und ganz spezielle Kunst unter Uhrmachern. Und mit ihrem Goldgehäuse und weiteren hochwertigsten Materialien bekam die handgefertigte Uhr „Aurelia“ von Meister Benedikt Prand-Stritzko einen Wert von 30.000 Euro. Mit dem „Grand Prix d’Horologerie“ gewann dieser sogar schon den „Oscar der Uhrmacherkunst“. Es lockten aber auch andere Preise, wie ein Rundflug mit Test-Fuchs-Chef Volker Fuchs, die 300 Menschen dazu bewegten, vom Rotary-Club jeweils ein Los um 100 Euro zu kaufen.