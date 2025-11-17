Goldenes „Zeiteisen“ bringt 30.000 Euro für Gutes

Mit Sondermodell einer Luxus-Armbanduhr brachte der Rotary Club Geras im Bezirk Horn 300 Lose für den karitativen Zweck unters (Spenden-)Volk. Das Ergebnis: 30.000 Euro für engagierte Helfer.
Alleine das Polieren eines Zeigers dauert acht Stunden. Die Emaillierung des schwarzen Ziffernblattes gilt als heikle und ganz spezielle Kunst unter Uhrmachern. Und mit ihrem Goldgehäuse und weiteren hochwertigsten Materialien bekam die handgefertigte Uhr „Aurelia“ von Meister Benedikt Prand-Stritzko einen Wert von 30.000 Euro. Mit dem „Grand Prix d’Horologerie“ gewann dieser sogar schon den „Oscar der Uhrmacherkunst“. Es lockten aber auch andere Preise, wie ein Rundflug mit Test-Fuchs-Chef Volker Fuchs, die 300 Menschen dazu bewegten, vom Rotary-Club jeweils ein Los um 100 Euro zu kaufen.
Vor allem Initiativen gewannen
Die Verlosung des Rotary Clubs Geras fand nun im Mamorsaal von Stift Geras im Bezirk Horn statt. Neben den gezogenen Glückspilzen waren aber vor allem vier Initiativen die Gewinner, die sich insgesamt über eine Spende von 30.000 Euro freuten – die Kinderburg Rappottenstein, die in schweren Lebenssituationen Erholung bietet, das Projekt Ylvie, das Familien mit kopfverletzten Kindern begleitet, das Faraja Center in Arusha, Afrika, das Müttern eine Ausbildung ermöglicht sowie das Dialyse-Projekt im St. Mary Hospital Umuowa, Nigeria, das lebensrettende Behandlungen bezahlt.
„Engagement im Kleinen, das große Wirkung in unserer Region und darüber hinaus hat“, freute sich Präsident Harald Oppek.
