Suche nach neuem Betreiber von Pflegeheim läuft

Der für Hochegg zuständige Grimmensteiner Bürgermeister Engelbert Pichler möchte die „Waldpension“ unbedingt erhalten. Denn er weiß, dass Wartezeiten auf neue Heimplätze zwischen drei und fünf Monate dauern können. „Wir bemühen uns, hier eine Weiterführung zu erreichen.“ Nachsatz: „Ich bin mir aber nicht sicher, ob das zu schaffen ist.“