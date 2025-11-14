Vorteilswelt
Kommt noch Rettung?

Suche nach neuem Betreiber von Pflegeheim läuft

Niederösterreich
14.11.2025 16:00
Die Waldpension in Hochegg verfügt über 134 Betten. Zwölf davon sind Pflegebetten, der Rest steht für „Betreutes Wohnen" bereit.
Die Waldpension in Hochegg verfügt über 134 Betten. Zwölf davon sind Pflegebetten, der Rest steht für „Betreutes Wohnen“ bereit.(Bild: ÖJAB)

Der Bürgermeister von Grimmenstein will die „Waldpension“ in Hochegg, Bezirk Neunkirchen, erhalten. Noch gibt es aber keinen Nachnutzer. Interessenten jedoch schon. 

0 Kommentare

Der Aufschrei war groß, als vor mehr als einer Woche überraschend bekannt wurde, dass das beliebte Altenheim „Waldpension“ in Hochegg, Bezirk Neunkirchen, voraussichtlich im Februar geschlossen wird. „Die Waldpension konnte nicht kostendeckend geführt werden“, lautete die Begründung. Nun haben sich die Wogen ein wenig geglättet.

Monika Schüssler, Geschäftsführerin der ÖJAB, der Österreichischen Jungarbeiterbewegung, die dieses Heim betreibt, dazu: „Die Mitarbeiter haben toll reagiert und kümmern sich weiterhin fürsorglich um die Bewohner.“

Zitat Icon

Wir schließen das Heim nicht, bevor nicht alle Bewohner ein neues Dach über dem Kopf haben.

ÖJAB-Chefin Monika Schüssler

Bild: ZVG ÖJAB

Das Angebot, die Angehörigen bei der Suche nach neuen Quartieren zu unterstützen, werde teilweise angenommen. Auch sei man weiterhin in Gesprächen mit potenziellen Nachnutzern. Und auch die 26 Mitarbeiter seien bei den benachbarten Pflegeheimen bereits heiß begehrt, so Schüssler.

Zitat Icon

Wenn ich mir die Entwicklung in der Alterspyramide anschaue, dann brauchen wir das Altenheim unbedingt. 

Engelbert Pichler, Bürgermeister von Grimmenstein

Der für Hochegg zuständige Grimmensteiner Bürgermeister Engelbert Pichler möchte die „Waldpension“ unbedingt erhalten. Denn er weiß, dass Wartezeiten auf neue Heimplätze zwischen drei und fünf Monate dauern können. „Wir bemühen uns, hier eine Weiterführung zu erreichen.“ Nachsatz: „Ich bin mir aber nicht sicher, ob das zu schaffen ist.“ 

Niederösterreich

