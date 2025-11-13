Paragleiter-Absturz: Mann kletterte von Baum

Gegen 15 Uhr startete am Mittwoch der 42-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Gleitschirm in Kitzeck in Richtung Heimschuh. Dabei dürfte sich der Schirm nach einiger Zeit im Bereich der B74 (Sulmtal Straße) aufgrund eines Flugfehlers verdreht haben. In der Folge stürzte der Mann in den dortigen Waldbereich ab, wo er rund 50 Meter von der Bundesstraße entfernt auf einem Baum in etwa 20 Metern Höhe hängen blieb.