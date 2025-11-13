Paragleiter-Absturz: Mann kletterte von Baum

Glück im Unglück hatte ein 42-jähriger Gleitschirmflieger am Mittwochnachmittag im steirischen Heimschuh: Der Mann stürzte nach einem Flugfehler ab und blieb in rund 20 Metern Höhe in einem Baum hängen. Der Steirer blieb unverletzt und kletterte eigenständig auf den Boden.
Gegen 15 Uhr startete am Mittwoch der 42-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Gleitschirm in Kitzeck in Richtung Heimschuh. Dabei dürfte sich der Schirm nach einiger Zeit im Bereich der B74 (Sulmtal Straße) aufgrund eines Flugfehlers verdreht haben. In der Folge stürzte der Mann in den dortigen Waldbereich ab, wo er rund 50 Meter von der Bundesstraße entfernt auf einem Baum in etwa 20 Metern Höhe hängen blieb.
Der 42-Jährige konnte sich selbst vom Gleitschirm lösen und eigenständig vom Baum klettern. Verletzt wurde der Mann nicht. Weder die alarmierte Feuerwehr noch das Rote Kreuz mussten zur Hilfe schreiten. Der Gleitschirm verblieb vorerst am Baum und soll am Donnerstag vom Unfallort entfernt werden.
