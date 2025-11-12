Vorteilswelt
Einstand am Mittwoch

Neuer Caps-Coach schickte Brief an Trainer-Legende

Eishockey
12.11.2025 12:30
Der neue Caps-Headcoach Kevin Constantine.
Der neue Caps-Headcoach Kevin Constantine.(Bild: Aaron Margotti)

Am Mittwoch (18.30) feiert Kevin Constantine seinen Einstand als Headcoach der Vienna Capitals in der ICE Hockey Liga. Vor dem Gastspiel in Budapest plauderte er mit der „Krone“ übers Klavierspielen, was man von einem elffachen NBA-Champion lernen kann und die Liebe zu seiner Frau.

Eines wird beim ersten Treffen mit dem neuen Headcoach der Vienna Capitals schnell klar: Kevin Constantine ist aus einem völlig anderen Holz geschnitzt, als sein Vorgänger Gerry Fleming. Doch der 66-jährige US-Amerikaner ist vielschichtiger, als manche meinen möchten.

Loading
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
99.137 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.041 mal gelesen
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.726 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
752 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Eishockey
Deutsche Legende lobt
Draisaitl: „Herbie und VSV auf Augenhöhe mit KAC!“
Krone Plus Logo
Einstand am Mittwoch
Neuer Caps-Coach schickte Brief an Trainer-Legende
NHL
Overtime-Krimi! Marco Rossi verliert mit Minnesota
Krone Plus Logo
Der ewige Setzinger
Auch mit 42! „Eishockey ist und bleibt mein Leben“
Comeback von Hochegger
Trotz Sorgen ist KAC so stark wie vor 14 Jahren

