Neuer Caps-Coach schickte Brief an Trainer-Legende

Am Mittwoch (18.30) feiert Kevin Constantine seinen Einstand als Headcoach der Vienna Capitals in der ICE Hockey Liga. Vor dem Gastspiel in Budapest plauderte er mit der „Krone“ übers Klavierspielen, was man von einem elffachen NBA-Champion lernen kann und die Liebe zu seiner Frau.
Eines wird beim ersten Treffen mit dem neuen Headcoach der Vienna Capitals schnell klar: Kevin Constantine ist aus einem völlig anderen Holz geschnitzt, als sein Vorgänger Gerry Fleming. Doch der 66-jährige US-Amerikaner ist vielschichtiger, als manche meinen möchten.
