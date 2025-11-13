Überfall in Trafik: Kunde verschreckt Messermann

Ein 44-Jähriger wollte am helllichten Tag mitten in Krems eine Trafik überfallen. Doch sein Plan ging nicht auf – weil auch ein weiterer Kunde in das Geschäft ging...
Purer Zufall verhinderte einen Raubüberfall in Krems. Ein 44-Jähriger hatte nämlich am helllichten Tag die Trafik betreten und sofort ein Messer aus seinem Rucksack geholt. Er fuchtelte damit herum und forderte die Verkäuferin auf, ihm Bargeld zu geben.
Nicht damit gerechnet
Doch noch bevor die Frau wusste, wie sie sich verhalten sollte, betrat ein weiterer Kunde das Geschäft. Der Messermann hatte damit wohl nicht gerechnet. Er wurde daraufhin sichtlich nervös und wusste plötzlich selbst nicht mehr, was er tun sollte. Also lief er davon.
Die Mitarbeiterin rief daraufhin die Polizei, die sofort zur Trafik ausgerückte. Lange suchen nach dem geflüchteten Fast-Räuber mussten die Beamten dann auch nicht. Schon bei der Ersterhebung wurde man auf einen Mann aufmerksam, auf den die Personenbeschreibung exakt passte. Er saß seelenruhig auf einer Bank im angrenzenden Stadtpark – also unmittelbar neben dem Tatort.
Mann sitzt in U-Haft
Es handelt sich dabei um einen amtsbekannten Mann. Er ließ sich widerstandslos festnehmen und sitzt nun in U-Haft.
