Schwede (18) gesteht Handgranatenwürfe

Gemeinsam mit einem 21-jährigen Mitangeklagten muss er sich derzeit wegen Terrorismus und versuchten Terrorismus vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, im Oktober 2024 bewusst Handgranaten in die Richtung der israelischen Botschaft geworfen zu haben. Sie sollen damals fünf Handgranaten bei sich gehabt haben. Verletzt wurde bei den beiden Explosionen niemand. An einem nahe gelegenen Gebäude entstand Schaden.