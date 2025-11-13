Pfuscher zocken Opfer mit Wucher-Geschäften ab

Vorsicht ist derzeit in Niederösterreich geboten, wenn es an der Haustür klingelt. Denn vermeintliche Handwerker bieten günstige Arbeiten an, pfuschen aber – und fordern dann Unsummen!
Pfuscher-Banden treiben derzeit wieder verstärkt ihr Unwesen in Niederösterreich. Mit windigen Haustürgeschäften für Reparaturen an Dachrinnen oder Fassadenreinigungen ziehen sie arglosen Opfern das Geld aus der Tasche.
Opfer unter Druck gesetzt
Dabei geben sich die vermeintlichen Handwerker anfangs einen durchaus seriösen Anstrich. „Sie läuten an der Tür und erklären den Hausbesitzern, warum die Dachrinne unbedingt erneuert oder die Fassade gereinigt werden sollte“, heißt es bei der Wirtschaftskammer, wo sich die Beschwerden über solche Fälle häufen. Dann machen die Betrüger günstige Lockangebote, führen die Arbeiten mangelhaft mit billigstem Material ohne Fachwissen durch – und fordern danach weit überhöhte Preise. „Vor allem ältere Menschen werden von diesen Banden dann massiv unter Druck gesetzt, die hohen Beträge zu bezahlen“, wird berichtet.
Geschäfte an der Haustür sind immer mit einem Risiko verbunden. Bei regionalen Betrieben ist man hingegen auf der sicheren Seite.
Markus Brandstetter, Sprecher der Dachdecker in NÖ
Bild: schelberger.fotografie
Warnung von Profis
„Das ist dann reine Abzocke“, bestätigt der Landessprecher der Dachdecker, Helmut Brandstetter. Und Michael Swoboda vom Chemischen Gewerbe, worunter auch die Fassadenreinigung fällt, warnt: „Bis man die Qualitätsmängel merkt, sind die Verursacher meist schon längst über alle Berge.“
