Pfuscher zocken Opfer mit Wucher-Geschäften ab

Opfer unter Druck gesetzt

Dabei geben sich die vermeintlichen Handwerker anfangs einen durchaus seriösen Anstrich. „Sie läuten an der Tür und erklären den Hausbesitzern, warum die Dachrinne unbedingt erneuert oder die Fassade gereinigt werden sollte“, heißt es bei der Wirtschaftskammer, wo sich die Beschwerden über solche Fälle häufen. Dann machen die Betrüger günstige Lockangebote, führen die Arbeiten mangelhaft mit billigstem Material ohne Fachwissen durch – und fordern danach weit überhöhte Preise. „Vor allem ältere Menschen werden von diesen Banden dann massiv unter Druck gesetzt, die hohen Beträge zu bezahlen“, wird berichtet.