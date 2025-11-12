F1 scandal in the video
RB employee incites booing against Norris
Excitement in Formula 1: As a clip that is currently going viral on social media shows, an employee of Racing Bulls, Red Bull's sister team, incited fans to whistle and boo against McLaren driver Lando Norris.
Lando Norris is not yet a crowd favorite everywhere. The potential Formula 1 world champion-to-be had to endure boos again on Sunday after his commanding drive to victory at the Sao Paulo Grand Prix. The audience was also incited by a Racing Bulls employee - a real scandal!
The racing team has already reacted and announced sanctions. The man's behavior "does not reflect the values of our team or the spirit of VCARB (Visa Cash App Racing Bulls)," it said. "The matter has been resolved internally. We believe in celebrating great racing and showing respect to every driver, team and fan - on and off the track."
World championship lead extended
Norris, who had already won the sprint on Saturday, extended his lead in the drivers' championship over his team-mate Oscar Piastri to a comfortable 24 points on Sunday.
Here is the championship standings:
Max Verstappen, who raced to third place after a sensational comeback, is 49 points behind.
