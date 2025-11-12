RB-Mitarbeiter animiert zu Buhrufen gegen Norris

Der Rennstall reagierte bereits und kündigte Sanktionen an. Das Verhalten des Mannes „spiegelt weder die Werte unseres Teams noch den Geist von VCARB (Visa Cash App Racing Bulls) wider“, hieß es. „Die Angelegenheit wurde intern geklärt. Wir glauben daran, großartigen Rennsport zu feiern und jedem Fahrer, Team und Fan – auf und neben der Rennstrecke – Respekt zu zollen.“