Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

F1-Skandal im Video

RB-Mitarbeiter animiert zu Buhrufen gegen Norris

Formel 1
12.11.2025 14:02
Lando Norris (Mitte) wurde auch in Brasilien ausgebuht.
Lando Norris (Mitte) wurde auch in Brasilien ausgebuht.(Bild: AFP/MIGUEL SCHINCARIOL)

Aufreger in der Formel 1: Wie ein Clip, der aktuell in den sozialen Medien viral geht, zeigt, animierte ein Mitarbeiter der Racing Bulls, das Schwesterteam von Red Bull, die Fans zu Pfiffen und Buhrufen gegen McLaren-Pilot Lando Norris.

0 Kommentare

Ein Publikumsliebling ist Lando Norris noch nicht allerorts. Der mögliche Formel-1-Weltmeister in spe musste am Sonntag nach seiner souveränen Fahrt zum Sieg beim Großen Preis von Sao Paulo erneut Buhrufe ertragen. Animiert wurde das Publikum dabei auch von einem Racing-Bulls-Mitarbeiter – ein handfester Skandal!

Hier der Aufreger im Video:

Der Rennstall reagierte bereits und kündigte Sanktionen an. Das Verhalten des Mannes „spiegelt weder die Werte unseres Teams noch den Geist von VCARB (Visa Cash App Racing Bulls) wider“, hieß es. „Die Angelegenheit wurde intern geklärt. Wir glauben daran, großartigen Rennsport zu feiern und jedem Fahrer, Team und Fan – auf und neben der Rennstrecke – Respekt zu zollen.“

Lesen Sie auch:
Lando Norris ließ sich in Brasilien feiern. 
Kurz vor F1-Krönung
Lando Norris: „Ich habe jeden Sch*** ignoriert!“
10.11.2025
Ärger für Mexiko-Champ
F1-Wirbel: Warum Norris knallhart ausgebuht wurde
27.10.2025

WM-Führung ausgebaut
Norris, der am Samstag schon den Sprint gewonnen hatte, baute am Sonntag seine Führung in der Fahrer-WM auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri auf komfortable 24 Punkte aus.

Hier der WM-Stand:

Max Verstappen, der nach einer sensationellen Aufholjagd noch auf Rang drei raste, liegt 49 Punkte zurück.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
99.137 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.041 mal gelesen
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.726 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
752 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf