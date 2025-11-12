RB-Mitarbeiter animiert zu Buhrufen gegen Norris

Aufreger in der Formel 1: Wie ein Clip, der aktuell in den sozialen Medien viral geht, zeigt, animierte ein Mitarbeiter der Racing Bulls, das Schwesterteam von Red Bull, die Fans zu Pfiffen und Buhrufen gegen McLaren-Pilot Lando Norris.
Ein Publikumsliebling ist Lando Norris noch nicht allerorts. Der mögliche Formel-1-Weltmeister in spe musste am Sonntag nach seiner souveränen Fahrt zum Sieg beim Großen Preis von Sao Paulo erneut Buhrufe ertragen. Animiert wurde das Publikum dabei auch von einem Racing-Bulls-Mitarbeiter – ein handfester Skandal!
Hier der Aufreger im Video:
Der Rennstall reagierte bereits und kündigte Sanktionen an. Das Verhalten des Mannes „spiegelt weder die Werte unseres Teams noch den Geist von VCARB (Visa Cash App Racing Bulls) wider“, hieß es. „Die Angelegenheit wurde intern geklärt. Wir glauben daran, großartigen Rennsport zu feiern und jedem Fahrer, Team und Fan – auf und neben der Rennstrecke – Respekt zu zollen.“
WM-Führung ausgebaut
Norris, der am Samstag schon den Sprint gewonnen hatte, baute am Sonntag seine Führung in der Fahrer-WM auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri auf komfortable 24 Punkte aus.
Hier der WM-Stand:
Max Verstappen, der nach einer sensationellen Aufholjagd noch auf Rang drei raste, liegt 49 Punkte zurück.
