Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Baubranche unter Druck

„Unternehmer fangen die Fehler der Politik ab“

Wirtschaft
12.11.2025 15:00

Die Bauwirtschaft steht weiter unter Druck. Laut Immobilienexperte Michael Toms liegt das größte Problem derzeit in der Politik und Kommunikation. „Die Branche könnte eine enorme Wirtschaftskurbel sein, doch es fehlt an klaren Signalen und Unterstützung seitens der Politik“, betont Toms.

0 Kommentare

Toms verweist auf die hohe Wertschöpfungskette von Immobilienprojekten – vom Grundstückskauf über Rechtsberatung bis hin zu Bau- und Nebenunternehmen – und kritisiert, dass die Politik zu wenig tue, um Investitionen zu fördern. Die Diskussion um die Wirtschaftskammer, die in den letzten Tagen entfacht ist, sei ein Symptom des Stimmungsbildes der Unternehmer im Lande. „Die Unternehmer fühlen sich nicht vertreten und werden augenscheinlich auch nicht vertreten.“

Der Immobilienexperte betont die enorme Belastung der Unternehmer durch hohe Steuern, Abgaben und Lohnnebenkosten. Trotz dieser Herausforderungen würden viele Betriebe mit großem Einsatz und Effizienz arbeiten und die Fehler in der Politik abfangen - oft rund um die Uhr.

(Bild: krone.tv )


Investoren nach Signa-Untergang zögerlich
Nicht nur politische Entscheidungen, auch die Causa um Singa-Gründer René Benko habe das Vertrauen in den Markt erschüttert. Toms sieht darin ein internationales Reputationsproblem: „Die Signa war Österreichs stärkste Marke – ihr Absturz hat der gesamten Branche geschadet.“ Um Vertrauen zurückzugewinnen, fordert der Experte klare Standards und mehr Transparenz, etwa Cooling-Off-Phasen für Politiker, bevor sie in Aufsichtsräte wechseln. Nur so könne Österreich wieder als verlässlicher Standort für internationale Investoren wahrgenommen werden.

SPÖ-Mietpaket: „Zu langsam und falsches Signal“
Zum von SPÖ-Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler präsentierten Mietpaket zeigt sich Immobilienexperte Michael Toms kritisch. Das Vorhaben sei „nicht besonders vermieterfreundlich“ und komme „viel zu spät“. Die großen Mietsteigerungen der vergangenen Jahre hätten längst abgefedert werden müssen, so Toms. Besonders problematisch sei, dass das Paket nicht nur große Immobiliengesellschaften, sondern auch private Kleinvermieter treffe. „Die Politik hat hier erneut zu langsam reagiert und sendet Signale, die alles andere als investorenfreundlich sind“, betont der Ziviltechniker. Trotzdem zählt er das Thema Wohnen zu den kleineren Problemen der Branche - entscheidender sei eine klare Linie, die Bauen und Investieren wieder attraktiver macht.

Porträt von Jana Pasching
Jana Pasching
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.257 mal gelesen
Niederösterreich
Kaufprüfgutachten positiv, trotzdem kein „Pickerl“
81.038 mal gelesen
Auch eine Beschwerde über die zentrale ÖAMTC-Stelle brachte bislang keine Einsicht oder Lösung: ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.916 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
782 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wirtschaft
Brennpunkt Frisur
Meisterin stutzt dem System ordentlich die Haare
Unitex-Anteile
Intersport steigt jetzt in den Modehandel ein
Ex-Red-Bull-Manager
Tiny-Houses: 67 Gläubiger fordern 18 Millionen
Baubranche unter Druck
„Unternehmer fangen die Fehler der Politik ab“
Nach über 40 Jahren
Gore-Tex-Kultmarke verschwindet vom Markt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf