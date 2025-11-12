„Unternehmer fangen die Fehler der Politik ab“



Investoren nach Signa-Untergang zögerlich

Nicht nur politische Entscheidungen, auch die Causa um Singa-Gründer René Benko habe das Vertrauen in den Markt erschüttert. Toms sieht darin ein internationales Reputationsproblem: „Die Signa war Österreichs stärkste Marke – ihr Absturz hat der gesamten Branche geschadet.“ Um Vertrauen zurückzugewinnen, fordert der Experte klare Standards und mehr Transparenz, etwa Cooling-Off-Phasen für Politiker, bevor sie in Aufsichtsräte wechseln. Nur so könne Österreich wieder als verlässlicher Standort für internationale Investoren wahrgenommen werden.



SPÖ-Mietpaket: „Zu langsam und falsches Signal“

Zum von SPÖ-Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler präsentierten Mietpaket zeigt sich Immobilienexperte Michael Toms kritisch. Das Vorhaben sei „nicht besonders vermieterfreundlich“ und komme „viel zu spät“. Die großen Mietsteigerungen der vergangenen Jahre hätten längst abgefedert werden müssen, so Toms. Besonders problematisch sei, dass das Paket nicht nur große Immobiliengesellschaften, sondern auch private Kleinvermieter treffe. „Die Politik hat hier erneut zu langsam reagiert und sendet Signale, die alles andere als investorenfreundlich sind“, betont der Ziviltechniker. Trotzdem zählt er das Thema Wohnen zu den kleineren Problemen der Branche - entscheidender sei eine klare Linie, die Bauen und Investieren wieder attraktiver macht.