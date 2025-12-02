Vorteilswelt
Michael Walchhofer

„Völlig verrückt, es wird endlich wieder Zeit!“

Ski Alpin
02.12.2025 18:30
Michael Walchhofer gewann 2007 als bisher letzter Österreicher die Abfahrt in Beaver Creek.
Michael Walchhofer gewann 2007 als bisher letzter Österreicher die Abfahrt in Beaver Creek.(Bild: GEPA)

Genau 6578 Tage ist es her, da gewann letztmals ein Österreicher die Abfahrt auf der Birds of Prey in Beaver Creek: Michael Walchhofer! Der 50-Jährige spricht mit der „Krone“ über die lange Durststrecke, die Besonderheiten der Rennstrecke und seine Erwartungen an die neue Abfahrts-Saison. 

Die „Krone“ berichtet aus Beaver Creek

„Krone“: Michael, dein Sieg in Beaver Creek ist mittlerweile über 18 Jahre her. Du bist bis heute der letzte Österreicher, der eine Abfahrt dort gewann ...
Michael Walchhofer: „Eigentlich unglaublich, Beaver Creek war immer eine Österreicher-Strecke. Bis zu meiner Zeit hatten wir viele österreichische Sieger, wir waren grandios dort. Verrückt, dass es schon so lange Zeit nicht funktioniert hat – es wird allerhöchste Zeit.

Folgen Sie uns auf