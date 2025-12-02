„Völlig verrückt, es wird endlich wieder Zeit!“

„Krone“: Michael, dein Sieg in Beaver Creek ist mittlerweile über 18 Jahre her. Du bist bis heute der letzte Österreicher, der eine Abfahrt dort gewann ...

Michael Walchhofer: „Eigentlich unglaublich, Beaver Creek war immer eine Österreicher-Strecke. Bis zu meiner Zeit hatten wir viele österreichische Sieger, wir waren grandios dort. Verrückt, dass es schon so lange Zeit nicht funktioniert hat – es wird allerhöchste Zeit.