While reversing

Sophie (1) crushed by car after changing tires

Nachrichten
09.11.2025 09:39
The father is said to have tried to free the girl.
The father is said to have tried to free the girl.(Bild: Birbaumer Christof)

It's hard to imagine what this means for the parents: a couple had changed their winter tires in the garage driveway on Saturday evening, with their little daughter (almost 2) along for the ride. After completing the work, the mother wanted to repark the car and probably overlooked the toddler.

On Saturday evening, a couple (31, 29) in Kopfing changed the tires on their car in the garage driveway. Their little daughter Sophie, who would have celebrated her second birthday at the beginning of December, was also there. After the work was done, the mother wanted to reverse the car out of the driveway, presumably to repark it.

Child overlooked
This led to a serious accident: the toddler was probably behind the car, was overlooked by her mother and knocked down. When the 29-year-old heard a bang, she immediately stopped the car and noticed the accident. She immediately called her husband for help, who is said to have tried to lift the car with a jack.

Parents in shock
But even the emergency services who arrived were unable to help little Sophie. She died at the scene of the accident from her severe head injuries. A crisis intervention team took care of the severely shocked parents.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
