Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Geldkurier“ in Haft

Mutige 81-Jährige überführte Deepfake-Betrüger

Steiermark
07.11.2025 13:00
Online stieß die 81-Jährige auf ein gefälschtes Video eines prominenten Fernsehstars ...
Online stieß die 81-Jährige auf ein gefälschtes Video eines prominenten Fernsehstars (Symbolbild).(Bild: Jauschowetz Christian)

Eine Pensionistin aus dem Murtal wurde Opfer eines groß angelegten Online-Betrugs mit KI-generierten Videos. Die mutige 81-Jährige verabredete sich in Absprache mit der Polizei mit einem mutmaßlichen Geldkurier und konnte so die Täter am Mittwoch überführen.

0 Kommentare

Mitte August dieses Jahres wurde einer 81-jährigen Steirerin eine Werbeanzeige auf der Plattform Pinterest vorgeschlagen. Im Video war ein prominenter österreichischer Fernsehstar zu sehen, der vorgab, sein gesamtes Einkommen in eine Trading-Plattform zu investieren und damit hohe Gewinne zu erzielen. Wie sich später herausstellte, dürfte es sich um ein KI-generiertes Deepfake-Video gehandelt haben.

Hohe Gewinne in kürzester Zeit
Die 81-Jährige meldete sich bei der Plattform an und leistete zunächst eine geringe Einzahlung. In weiterer Folge nahm ein vermeintlicher Broker Kontakt zu ihr auf und überzeugte sie, insgesamt mehrere tausend Euro zu investieren. Auf ihrem angeblichen Trading-Konto schien sich die Summe durch vermeintliche Gewinne schnell verdreifacht zu haben.

Polizei warnt vor „Deepfakes“

Durch künstliche Intelligenz wird es zunehmend einfacher, Foto-, Video- oder Audiodateien zu manipulieren. Seit 2024 werden „Deepfakes“ von der Polizei systematisch erfasst. Prävention ist das A und O – Tipps finden Sie online.

Als sie eine Auszahlung verlangte, wurde sie aufgefordert, zunächst mehrere tausend Euro an Steuern zu überweisen – was sie auch tat. Kurz darauf meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und forderte weitere „Steuerzahlungen“, diesmal verweigerte sie jedoch die Zahlung und erstattete Anzeige.

„Geldkurier“ wurde festgenommen
Der Kontakt zu den Betrügern blieb bestehen – allerdings nun unter Beobachtung der Polizei. Als die Tatverdächtigen eine weitere Zahlung verlangten, täuschte die 81-Jährige vor, nur noch Bargeld zu besitzen. Die Betrüger kündigten daraufhin an, das Geld durch einen Kurier abholen zu lassen.

Diesen Mittwochabend erschien der mutmaßliche Kurier an der vereinbarten Übergabestelle, wo er den Umschlag der Frau entgegennahm. Polizisten griffen sofort ein und nahmen den 21-jährigen, vermutlich ukrainischen Staatsangehörigen, fest. Er zeigte sich zum Tatverdacht nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
148.460 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
107.145 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
93.023 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf