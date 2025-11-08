Schanzen-Überflieger im Nationen-Quizfieber

Die deutsche Skisprung-Legende Manfred Deckert hat sich via Quiz-App am Handy zum „Schlaufuchs“-Level gerätselt: „Oft liegt es am Bauchgefühl, wie man antwortet. Hat man recht, freut man sich. Ansonsten heißt es: Augen zu und durch.“ Was beide Parteien eint? Sie wollen den Sieg für ihr Land nach Hause holen. Willkommen zur „Quizjagd Adlerduell – Österreich gegen Deutschland“ (20.15 Uhr, ServusTV). Livepublikum als ein besonderer FaktorBei der sportlichen Spezialausgabe kämpfen drei österreichische und drei deutsche Skisprung-Legenden in drei spannenden Duellen um den Sieg – erstmals vor Publikum im Studio.